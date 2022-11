Marcos Felipe tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/11/2022 14:50

Rio - O futuro de Marcos Felipe segue indefinido no Fluminense. O jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2023, mas não está satisfeito com a condição de reserva. Segundo informações do jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, o goleiro recebeu sondagem do Bahia e pode trocar de clube na próxima temporada.

Marcos Felipe foi titular em 2020 e 2021, mas a oscilação gerou desconfiança e forçou a diretoria buscar uma alternativa. Fábio, que estava de saída do Cruzeiro, foi contratado sem custos. No início do ano, o preparador de goleiros André Carvalho decidiu que Marcos Felipe seria o titular dos campeonatos e Fábio nas copas, mas a promessa não foi cumprida.

Após a eliminação na Libertadores, Fábio já assumiu a titularidade nas finais do Carioca. Na época, Marcos Felipe chegou a jogar as semifinais contra o Botafogo, mas desde a decisão contra o Flamengo tem ficado no banco de reservas. Por isso, houve um abalo na relação do goleiro com o preparador, que o acompanha desde que subiu da base.

Apesar da reserva, Marcos Felipe não gerou um clima ruim e nem forçou uma saída. Porém, caso receba uma oferta do Bahia, não deve fazer jogo duro. O Fluminense vê o goleiro pronto para assumir a posição após a aposentadoria de Fábio em 2024, mas ao mesmo tempo não se opõe em caso de uma proposta que seja vantajosa para as partes.

O Bahia conquistou o acesso para a Série A em 2023. O Tricolor de Aço terminou a Série B deste ano em terceiro lugar. O clube está em processo de transição de venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para o Grupo City, responsável por administrar clubes como o Manchester City, da Inglaterra, entre outros. O Fluminense, inclusive, tem boa relação com o grupo.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (9), às 19h, contra o Goiás, no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. O Tricolor das Laranjeiras é o terceiro colocado, com 64 pontos. O jogo marcará a despedida do time com a torcida nesta temporada. Já o último compromisso do ano será no domingo (13), às 16h, contra o Bragantino, fora de casa.