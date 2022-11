Centroavante do Fluzão já tem 42 gols marcados na temporada - MAILSON SANTANA/ FLUMINENSE

Centroavante do Fluzão já tem 42 gols marcados na temporadaMAILSON SANTANA/ FLUMINENSE

Publicado 07/11/2022 08:00

Rio - Germán Cano vive não apenas uma temporada especial pelo Fluminense, como também vive o seu melhor ano da carreira. Com os três gols contra o São Paulo, no sábado (5), o argentinou chegou a 42 em 2022 e superou os 41 marcados pelo Independiente Medelín, da Colômbia, em 2019. Agora, o camisa 14 está perto de superar sua marca em dois anos defendendo o Vasco.

Em 2020, Cano foi contratado pelo Vasco. Em dois anos em São Januário, marcou 43 gols em 101 jogos (média de 0.42 por partida). Em 2022, chegou sem custos ao Fluminense, mas rapidamente deixou de lado a desconfiança por ser um ex-jogador de rival e conquistou o coração dos tricolores. Em apenas um ano, já marcou 42 vezes em 68 partidas (média de 0.61 por jogo).

No primeiro ano com a camisa do Fluminense, Cano quebrou inúmeros recordes. O principal foi se tornar o maior artilheiro do clube em uma temporada, superando o feito de Magno Alves em 2002. Ele também se tornou o estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileirão, além do maior goleador do Tricolor das Laranjeiras em uma edição do campeonato.