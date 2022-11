Cano marcou três vezes contra o São Paulo e chegou a 42 gols na temporada - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 06/11/2022 11:57

Rio - Germán Cano vive uma temporada especial na carreira. Após marcar três gols na vitória sobre o São Paulo por 3 a 1, no sábado (5), no Maracanã, pela 36ª rodada, o argentino chegou a 42 gols na temporada e se isolou como o maior artilheiro do Fluminense em um ano. Além disso, o camisa 14 se aproximou de um recorde que pertence a Neymar e Gabigol.

Com 42 gols no ano, Cano está a um gol de igualar Neymar e Gabigol como os maiores artilheiros de uma temporada do futebol brasileiro. O craque do Paris Saint-Germain marcou 43 vezes pelo Santos em 2012, enquanto o camisa 9 do Flamengo igualou a marca em 2019. Jonas, ex-Grêmio, fez 42 em 2010, assim como Cano em 2022.

O hat-trick contra o São Paulo foi o segundo de Cano na temporada - também fez contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, pela Sul-Americana. Em 2022, o argentino já se tornou o maior artilheiro do Fluminense em um ano e é o maior artilheiro estrangeiro de uma edição do Brasileirão. Com 24 gols, Cano lidera a artilharia da competição.



Com a vitória sobre o São Paulo, o Fluminense chegou a 64 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação do Brasileirão. Com a vaga garantida na Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima quarta-feira, dia 9, contra o Goiás, às 19h, no Maracanã, pela 37ª rodada. Será a despedida do Tricolor diante da sua torcida na temporada.