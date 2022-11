Germán Cano vive grande fase - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 05/11/2022 18:29

Rio - A temporada de Germán Cano parece não ter limites. O Fluminense saiu atrás do placar contra o São Paulo, no Maracanã, porém, no segundo tempo, os argentino marcou três vezes e comandou a virada dos cariocas sobre os paulistas. No fim, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 3 a 1 e emplacou o terceiro resultado positivo seguido no Brasileirão.

Com o show contra o São Paulo, Cano chegou aos 42 gols na temporada e superou a sua marca em 2019 pelo Independiente Medellín, que era a melhor da sua carreira. O resultado fez os cariocas chegarem aos 64 pontos e com isso irá permanecer no G-4 por mais uma rodada. Na próxima quarta, o Flu recebe o Goiás, no Maracanã. Já o São Paulo vai encarar o Internacional, no Morumbi.

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio. O Fluminense buscava mais o jogo, enquanto os paulistas marcavam forte. Com nove minutos, o São Paulo chegou com muito perigo. Luciano recebeu passe de Calleri e finalizou, mas o goleiro Fábio fez grande defesa, salvando o Fluminense. Aos 17 minutos, os donos da casa responderam com Germán Cano. O camisa 14 recebeu de Yago e carimbou a trave do clube paulista.

Aos 30 minutos, porém, o São Paulo abriu o placar. Após cobrança de lateral, a defesa do Fluminense afastou mal e Luciano acertou um belíssimo chute, sem chances de defesa para Fábio. Três minutos depois, o clube carioca voltou a responder. Ganso deu belo passe e Cano finalizou para fora, perdendo grande oportunidade. Antes do fim da primeira etapa, o centroavante teve duas outras chances, mas parou em Felipe Alves.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com três mudanças: Alexander, Nathan e Matheus Martins entraram nas vagas de Cristiano, Nino e Yago Felipe. Com apenas dois minutos, o Fluminense empatou. Alexander finalizou, o goleiro Felipe Alves soltou e Germán Cano colocou para dentro. O auxiliar assinalou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal do argentino e validou o gol.

A virada dos cariocas veio aos 10 minutos. Nathan achou Matheus Martins que só rolou para Cano, o argentino com tranquilidade deslocou Felipe. Três minutos depois, a vantagem do Fluminense foi ampliada. Ganso recebeu de Nathan e cruzou na medida para Cano fazer o terceiro. Com 42 gols temporada, o artilheiro ultrapassou sua melhor marca pelo Independiente Medellín, da Colômbia. Em 2019, ele havia marcado 41 gols.

Com a vantagem o Fluminense passou a administrar o placar. O clube carioca chegou a ter mais oportunidades de ampliar o placar, mas ele seguiu sem alteração. O São Paulo até tentou esboçar uma reação, mas ficou preso na grande atuação dos cariocas no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3X1 SÃO PAULO



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Cartões Amarelos: Nino (Flu) e Rafinha (SÃO)

Cartões Vermelhos: Rafinha (SÃO)

Gols: Luciano (SAO), aos 29 minutos do primeiro tempo, Cano (FLU), com 1 minuto do segundo tempo, Cano (FLU), aos 10 minutos do segundo tempo, Cano (FLU), aos 13 minutos do segundo tempo.



Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Nathan), Manoel e Cristiano (Alexsander); André, Martinelli, Ganso (Felipe Melo) e Yago Felipe (Matheus Martins); Arias e Cano (Michel Araújo). Técnico: Fernando Diniz.



São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, N. Ferraresi, Léo, Welington; Pablo Maia, Patrick (Galoppo), Igor Gomes (Talles), Reinaldo (Marcos Guilherme); Luciano (André Anderson), Calleri (Nahuel Bustos). Técnico: Rogério Ceni.