Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fernando Diniz é o técnico do FluminenseETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/11/2022 15:43

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo no Maracanã. Após vitória fora de casa sobre o Ceará, por 1 a 0, o técnico Fernando Diniz optou por manter a escalação diante do rival paulista e vai com força máxima para confirmar o mando de campo.

Diniz segue com Cristiano na lateral esquerda completando o sistema defensivo. O jogador ganhou a posição de Caio Paulista, que atuava improvisado. Desta forma, o Fluminense vai a campo com:

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; Martinelli, André, Yago Felipe e Ganso; Arias e Cano.