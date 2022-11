Germán Cano é o artilheiro do Fluminense na temporada - Marcelo Goncalves/Fluminense

Germán Cano é o artilheiro do Fluminense na temporadaMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 04/11/2022 08:00

Germán Cano alcançou três marcas pelo Fluminense na última rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, e ainda tem mais três jogos para melhorar os seus números e quebrar um recorde pessoal: o de temporada mais goleadora na carreira.



Com 39 gols em 67 jogos pelo Tricolor em 2022, o atacante argentino está a dois de igualar os 41 que marcou em 47 partidas pelo Independiente Medellín (COL) em 2019, um ano antes de jogar no Brasil.



Conseguir quebrar o recorde pessoal, pode ser a cereja no bolo de Cano em 2022. Afinal, a grande fase do argentino de 34 anos em sua primeira temporada pelo Fluminense o fez alcançar marcas históricas.



A mais impressionante é a artilharia em uma mesma temporada neste século pelo clube. Ao chegar ao 39º gol, contra o Ceará, ele se igualou a Magno Alves no topo. De quebra, tornou-se o estrangeiro que mais marcou em uma mesma temporada pelo Fluminense, ao lado do argentino Doval, em 1976, e que mais balançou redes numa mesma edição do Brasileirão por pontos corridos: 21 gols, assim como o colombiano Aristizábal.



E Cano poderá se isolar na liderança dessas três listas, caso balance as redes mais vezes nas últimas três partidas. Além disso, ele pode preparar o terreno para a próxima temporada, quando poderá alcançar o compatriota Etchegaray, em sexto na lista de estrangeiros mais artilheiros do Tricolor, com 51 gols entre 1903 e 1910.