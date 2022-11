Jhon Arias é um dos principais destaques do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/11/2022 16:36

Um dos principais jogadores do Fluminense nesta temporada, Jhon Arias ganhou destaque na mídia espanhola. Na última semana, o jornal "AS" publicou uma matéria em que chama o atacante de "o colombiano da moda no Brasil". Além disso, ele é classificado como um "diamante bruto".

Ao longo do texto, o jornal fala sobre a importância de Arias para o Tricolor e ressalta o duplo-duplo do atacante na temporada - até aqui, ele soma 16 gols marcados e 16 assistências distribuídas. Outro ponto destacado é o baixo custo na contratação. Vale lembrar que o Fluminense pagou 600 mil dólares (pouco mais de R$ 3 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Com o "diamante bruto" à disposição, o Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o São Paulo no Maracanã. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Flu soma 61 pontos conquistados e ocupa o quarto lugar do Brasileirão. Com essa pontuação, o time já está matematicamente classificado para a fase de grupos da próxima Libertadores.