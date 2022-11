Fluminense tem mais dois jogos no Maracanã pelo Brasileirão em 2022 - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

O Fluminense está classificado para a fase de grupos da Libertadores em 2023. Com o empate entre São Paulo e Atlético-MG por 2 a 2, na última terça-feira (1), no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão, o Tricolor garantiu a vaga direta para a competição continental.

Com a classificação, o Fluminense igualou a série entre 2011 e 2013, quando disputou a Libertadores por três anos consecutivos. Mas a participação na próxima temporada terá um sentimento especial para os tricolores: após 15 anos, o Flu voltará a jogar a competição com torcida no Maracanã.

A última vez que o Fluminense jogou a Libertadores com torcida no Maracanã foi em 2008. Na ocasião, foi vice-campeão. Em 2011, 2012 e 2013, atuou entre Nilton Santos e São Januário. Já em 2021, o Tricolor voltou a jogar a competição no Maracanã, mas jogou com portões fechados por causa da pandemia.

No ano passado, o Fluminense não chegou a atuar no Maracanã pela Libertadores. Por causa de uma reforma no gramado, o Tricolor precisou jogar a fase prévia da competição em São Januário e no Nilton Santos. Agora, enfim, o Flu reencontrará sua torcida em casa.

Já classificado para a Libertadores, o Fluminense volta a campo no próximo sábado (5), às 16h30, contra o São Paulo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Agora, o objetivo tricolor na temporada é buscar uma posição melhor na tabela para aumentar a premiação.