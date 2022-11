Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

01/11/2022

Rio - O Fluminense já trabalha para valorizar o passe de Germán Cano, seu principal nome na temporada. De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, o Tricolor já informou ao jogador e seu estafe que quer renovar seu contrato por mais uma temporada.



Atualmente, Cano tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023. No entanto, diante da temporada excepcional do argentino, o time das Laranjeiras quer estender o vínculo até o fim de 2024 e dar um aumento salarial ao atleta.



Cano chegou ao Fluminense com a dura missão de substituir o ídolo Fred e tem dado conta do recado. O argentino é o principal artilheiro do Brasil na temporada, com 39 gols marcados.