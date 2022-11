Fernando Diniz tem renovação encaminhada com o Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 01/11/2022 10:23

Rio - A vitória magra contra o Ceará, no Castelão, na noite da última segunda-feira, fez o Fluminense atingir um de seus grandes objetivos na temporada: a vaga na Libertadores de 2023. Após a partida, o técnico Fernando Diniz elogiou a equipe e destacou a dificuldade do duelo, mesmo com boa parte do tempo atuando com um homem a mais.



"A equipe conseguiu se impor muito, tanto na parte da construção quanto na marcação. A gente agiu muito rápido na perda da bola, quando teve que fazer os retornos a equipe foi primorosa para se defender, porque (o Ceará) é uma equipe que tem jogadores decisivos, como é o caso do Vina, Fernando Sobral, Cléber, eles não podiam ficar soltos", afirmou Diniz.



Apesar dos elogios, o treinador lamentou as chances de gol perdidas por sua equipe. Segundo ele, a falta de pontaria poderia ter custado caro ao Tricolor.



"Fiquei muito contente com o desempenho da equipe e com o resultado também. A gente perdeu muitas chances no primeiro tempo, que poderiam fazer falta, mas o que sustentou a equipe foi a capacidade de se defender. Porque a equipe não fez gol, mas poderia ter tomado. Conseguimos ser uma equipe bastante equilibrada hoje", disse o treinador.



O Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o São Paulo, no Maracanã.