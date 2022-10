Calegari - Mailson Santana / Fluminense

CalegariMailson Santana / Fluminense

Publicado 30/10/2022 19:18

O Fluminense terá mais um desfalque para o jogo de segunda-feira. Calegari sofreu uma lesão na coxa esquerda e não está à disposição para o técnico Fernando Diniz. Neste domingo, a delegação tricolor embarcou para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Partiu Fortaleza! pic.twitter.com/ybtnSP0OQF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 30, 2022 Calegari sofreu uma lesão na coxa esquerda na vitória sobre o Corinthians na última rodada do Brasileirão. Ele atuou em três jogos pela lateral esquerda, vem se destacando na posição e agradando. Ele, inclusive, fez a assistência para o segundo gol de Cano.Deste modo, Caio Paulista e Cristiano podem ser opções para a posição. O atacante foi utilizado na lateral esquerda na maioria dos jogos, porém não conseguiu convencer. O lateral contratado nesta temporada também não teve sequência de jogos.

Pineida, Felipe Melo e Marrony também são desfalques. O lateral se recupera de dores na panturrilha; o volante está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e o atacante recém-contratado torceu o tornozelo.



O Fluminense chegou aos 58 pontos, em quarto lugar, com o mesmo número do que Corinthians, que tem uma vitória a menos que o Tricolor.