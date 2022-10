Fernando Diniz está perto de conseguir objetivo de garantir vaga do Fluminense na Libertadores - Marcelo Goncalves/Fluminense

Fernando Diniz está perto de conseguir objetivo de garantir vaga do Fluminense na LibertadoresMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 30/10/2022 13:42

O Fluminense volta a campo nesta segunda-feira (31) para tentar confirmar a terceira classificação seguida para a Libertadores. Para isso, precisa vencer o Ceará, às 20h no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão, para chegar aos 61 pontos e carimbar a vaga.

Com essa pontuação e com a certeza do G-8 após o título do Flamengo na Libertadores, o Tricolor não poderá mais ser alcançado pelo Fortaleza, que tem 58 e chegaria no máximo a 60. Entretanto, a briga por uma vaga na fase de grupos precisará de mais vitórias.



Atualmente em quarto lugar na tabela, o Fluminense não quer correr o risco de passar pela mesma situação deste ano, quando teve que disputar a pré-Libertadores e acabou eliminado pelo Olimpia, amargando prejuízo técnico e financeiro por não ir para a fase de grupos em 2021.



A expectativa é repetir 2020, quando conseguiu ficar no G-5 (terminou em quinto, com 64 pontos) e foi diretamente para a fase de grupos.