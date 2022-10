Caio Paulista - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 30/10/2022 10:54

Rio - Recuperado de dores abdominais, Caio Paulista participou sem problemas do treino do Fluminense no último sábado. O atacante, que vem atuando com Diniz na lateral esquerda, tem possibilidades de ser titular na partida contra o Ceará, no Castelão, na próxima segunda-feira, pelo Brasileiro.

O Fluminense não vai contar com Calegari, que foi titular no setor nos últimos três jogos. O jovem sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na vitória sobre o Corinthians e não terá condições de enfrentar o Ceará.

A última partida de Caio Paulista como titular foi na derrota para o América-MG no Maracanã por 2 a 0. Além do jogador, outra possibilidade para atuar no setor é Cristiano. O jogador entrou no lugar de Calegari no fim da partida contra o Corinthians.