Fernando Diniz terá que mudar a escalação do Fluminense após duas partidasMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 31/10/2022 12:22 | Atualizado 31/10/2022 12:24

Rio - O Fluminense terá desfalques para a partida contra o Ceará, nesta segunda-feira (31), às 20h, no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Tricolor das Laranjeiras divulgou nesta manhã os relacionados para o jogo com as ausências do goleiro Marcos Felipe, dos laterais Calegari e Pineida, e do atacante Marrony. Por outro lado, Caio Paulista está de volta.

O lateral Calegari é a principal ausência. O jogador foi titular nos últimos três jogos, atuando improvisado pela esquerda, e agradou a comissão técnica. Entretanto, ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Corinthians, no dia 26, na Neo Química Arena. A tendência é que o lateral Cristiano seja o substituto.

Outra opção para o lugar de Calegari é o atacante Caio Paulista, que jogou improvisado na lateral durante toda a temporada. Porém, o jogador voltou a ser relacionado neste jogo após se recuperar de dores no abdômen e, por isso, leva desvantagem na disputa com Cristiano. Pineida, outra opção para a vaga, está com dores na panturrilha - além de fora dos planos para 2023.

Já as situações de Marcos Felipe e Marrony são menos preocupantes, já que ambos são reservas. O goleiro, que ainda não atuou sob o comando de Fernando Diniz, se recupera de uma lesão no ombro, enquanto o atacante faz tratamento para uma torção no tornozelo.

Confira os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Gustavo Ramalho

Laterais: Samuel Xavier, Cristiano e Caio Paulista

Zagueiros: Nino, Manoel, David Braz e David Duarte

Meias: André, Martinelli, Yago Felipe, Alexsander, Wellington, Jhon Arias, Ganso, Michel Araújo e Nathan

Atacantes: Cano, Matheus Martins, Willian, Alan e Alexandre Jesus