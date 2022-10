Tite convocará, no dia 7 de novembro, os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Tite convocará, no dia 7 de novembro, os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/10/2022 09:46

A CBF informou o Fluminense que o zagueiro Nino e o volante André foram incluídos por Tite na pré-lista entregue à Fifa de 55 jogadores para a Copa do Mundo do Catar, em novembro. A informação é do site 'Ge'.



Os dois jogadores do Fluminense foram observados pela comissão técnica da Seleção neste ano, mas nunca tiveram uma chance com Tite. A lista de 26 nomes que disputarão a Copa do Mundo será divulgada na próxima segunda-feira, dia 7.



Nino, de 25 anos, tem passagens pela seleção olímpica e foi titular na conquista do ouro em Tóquio-2020. Devido ao seu desempenho, passou a ter o nome especulado em uma possível convocação de Tite, que até o momento não veio.

Já André é um dos destaques do Fluminense desde o ano passado. O volante de 21 anos tem passagens pelas seleções de base e já foi elogiado por Tite recentemente.



A Copa do Mundo do Catar começa no dia 20 de novembro e vai até 18 de dezembro.