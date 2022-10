Germán Cano diz que Fluminense irá lutar por uma vitória fora de casa - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 31/10/2022 13:52

Com um pé na Libertadores de 2023, o Fluminense buscará por uma vitória sobre o Ceará, nesta segunda-feira, às 20h, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube adversário, apesar de estar na 17ª colocação da Série A, foi elogiado por Germán Cano. Além do jogo ter sua dificuldade por ser fora de casa, o artilheiro tricolor destacou que se trata de uma equipe qualificada.

"O Fluminense treinou e se preparou muito bem para este jogo contra o Ceará. Nós estamos muito concentrados para esta partida, que será muito difícil, em um campo complicado e diante de uma equipe que possui jogadores de qualidade. Vamos lutar muito para conquistar essa vitória", disse ao site oficial do Tricolor.

Com 58 pontos, o Fluminense precisa de mais uma vitória para carimbar o acesso à Copa Libertadores do ano que vem. Isso porque, segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, serão necessários 60 pontos para ter 100% de chance de classificação. Em caso de empate, o Tricolor chegará aos 59, e terá, matematicamente, 99% de probabilidade.

No primeiro turno, o duelo entre as duas equipes terminou com vitória do clube carioca por 2 a 1. A partida foi marcada pela despedida do ídolo Fred, com o Maracanã lotado e em festa.