Magno Alves reencontra Fernando Diniz: os dois foram companheiros de Fluminense no início dos anos 2000Divulgação / Fluminense

Publicado 31/10/2022 16:27

Em Fortaleza para o jogo desta segunda (31) contra o Ceará, às 20h pelo Brasileirão, a delegação do Fluminense recebeu uma visita no hotel onde está hospedada. Próximo de ver o seu recorde de gols numa mesma temporada neste século ser batido por Germán Cano, Magno Alves conversou com os jogadores e reencontrou o técnico Fernando Diniz.

AH, MAGNO ALVES! O Magnata foi recebido na concentração do #TimeDeGuerreiros em Fortaleza e reencontrou o técnico Fernando Diniz, ex-colega de Flu! pic.twitter.com/6awAb6K2XA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 31, 2022

Diniz e o Magnata foram companheiros de Fluminense no início dos anos 2000 e conquistaram juntos o Estadual de 2002. No mesmo ano, ele marcou 39 gols, recorde absoluto neste século, mas que está perto de ser alcançado, já que Cano tem 38 e ainda pode jogar mais quatro partidas em 2022.



Magno Alves disputou 331 jogos pelo Fluminense em duas passagens (de 1998 a 2002 e 2015 a 2016). Ele possui 124 gols com a camisa tricolor e é o jogador mais velho a balançares redes (39 anos) e a entrar em campo pelo Tricolor (40 anos).