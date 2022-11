Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Ceará, por 1 a 0, no Castelão - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Ceará, por 1 a 0, no CastelãoMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/11/2022 11:49

O Fluminense pode garantir nesta terça-feira (1) a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023. Após vencer o Ceará por 1 a 0, nesta segunda (31), no Castelão, pela 35ª rodada, o Tricolor das Laranjeiras carimbou a classificação para a competição, mas ainda não tem a vaga direta confirmada. Por enquanto, é certo que disputará, pelo menos, a fase prévia.

Para garantir a vaga direta na fase de grupos, os tricolores precisarão secar São Paulo e Atlético-MG, que se enfrentam nesta terça, às 21h30, no Morumbi. Em caso de empate, o Fluminense garante a classificação direta. Já em caso de vitória de algum dos times, o Tricolor precisará vencer mais uma partida ou torcer por um tropeço de ambos nos próximos três jogos.

O Fluminense disputará a Libertadores pelo terceiro ano consecutivo, igualando a marca alcançada entre 2011 e 2013. O Tricolor voltou a jogar a competição em 2021, quando foi eliminado nas quartas de final, e no ano passado, quando caiu para o Olimpia, do Paraguai, na pré-Libertadores. Com o Flu garantido, já são 33 de 47 participantes confirmados na próxima edição.

Esta será a nona participação do Fluminense na Libertadores. Em 2008, o Tricolor terminou vice-campeão e fez a sua melhor campanha. Com a vaga garantida, o Flu retorna ao Rio de Janeiro nesta terça e terá a semana livre para trabalhar. O próximo compromisso é no sábado (5), às 16h30, contra o São Paulo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão.