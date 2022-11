Fernando Diniz estava incomodado com a dificuldade do Fluminense para fazer gol contra o Ceará - Reprodução de TV/ SporTV

Fernando Diniz estava incomodado com a dificuldade do Fluminense para fazer gol contra o CearáReprodução de TV/ SporTV

Publicado 01/11/2022 11:47 | Atualizado 01/11/2022 11:49

Antes de Germán Cano fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, o Fluminense teve dificuldades, e fez Fernando Diniz protagonizar um momento estranho à beira do campo. O treinador foi flagrado pelas câmeras de transmissão, aos 16 minutos do segundo tempo, mordendo a própria mão.

Fernando Diniz é um ser peculiar pic.twitter.com/RXLRoy6MIE — FutbooBR (@FutbooBR) November 1, 2022

Nas redes sociais, o vídeo viralizou. Para algumas pessoas, Diniz estava beijando a própria mão e houve brincadeiras. Para outras, a cena gerou apenas estranhamento.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, treinando um beijo durante partida. ( Reprodução ) pic.twitter.com/p2OzefMGGs — LOUCA DO COOL (@loucadocool) November 1, 2022

Diniz tá carente pic.twitter.com/Es6FdVsOhf — Vai dar Namoro FFC (@vdnffc2) November 1, 2022

No que será que o Diniz tava pensando hein ? . pic.twitter.com/EU74S9Rwxz — Perfil Do Boleiro (@perfildoboleiro) November 1, 2022

O que houve com o Diniz???? pic.twitter.com/rBklaLCTw3 — saopauloblog (@BlogdoSaoPaulo) November 1, 2022

Com a vitória de segunda-feira (31), o Fluminense de Fernando Diniz chegou a 61 pontos no Brasileirão e se garantiu na Libertadores de 2023.