Hudson defendeu o Fluminense entre 2020 e 2021, e se aposentou neste anoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/11/2022 15:12

O ex-jogador Hudson, de 34 anos, voltou a provocar o Fluminense nas redes sociais. Após discutir com uma torcedora na última segunda-feira (31), o ex-jogador usou uma rede social para provocar o o clube, onde atuou entre 2020 e 2021.

"Me ajudem aqui com uma questão. Entre São Paulo, Santos, Cruzeiro e Fluminense, qual o clube com menos títulos e menor torcida?", questionou o ex-jogador.

A postagem de Hudson gerou revolta entre torcedores do Fluminense. O ex-jogador atuou em 48 partidas com a camisa tricolor, com 26 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ele marcou um gol e deu três assistências.

Em sua passagem pelo Fluminense, Hudson era constantemente criticado por torcedores. Em 48 partidas que esteve em campo, foram 40 como titular. No período, o Tricolor sofreu 42 gols (média de 0.88 por jogo).

Hudson se aposentou em 2022 por causa de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em julho deste ano, o ex-jogador moveu um processo contra o Fluminense alegando que foi dispensado durante o período de estabilidade por acidente de trabalho e cobrou R$ 1,5 milhão.

Entenda o caso

Na última segunda-feira (31), Hudson publicou uma foto em meio aos protestos dos caminheiros, que paralisaram rodovias por todo o país após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT) no segundo turno das eleições de 2022. O ex-jogador foi criticado por uma torcedora do Fluminense.

"Que mico. Vergonha de ter visto você jogar no meu time", disse a torcedora.

"Meu anjo, arrependimento tenho eu de ter jogado no seu querido clube", respondeu Hudson, que justificou o motivo de estar no meio do ato antidemocrático dos apoiadores de Jair Bolsonaro.

"Não participei de nenhuma manifestação. Se não sabe, fica quietinha aí na sua", completou o ex-jogador.