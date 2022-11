Fernando Diniz lidera a boa campanha do Fluminense no Brasileirão - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 02/11/2022 11:05

Rio - Em reta final de temporada e já pensando na montagem de seu elenco para disputar a próxima Libertadores, o Fluminense chegou a um acordo verbal com o técnico Fernando Diniz pela renovação contratual. A informação é do site "NETFLU".

Certo que o Tricolor passa por período complicado, às vésperas de uma nova eleição presidencial, mas o nome do treinador tem força máxima na atual gestão, que já acenou anteriormente com o interesse de aumentar o vínculo.

O tempo do novo acordo é o que falta para sacramentar a renovação. Está sendo discutido se as partes assinarão por um ano, até o fim de 2023, ou por duas temporadas, até o fim de 2024. O martelo já foi batido quanto ao aumento salarial de Fernando Diniz.

O Fluminense de Fernando Diniz ocupa a quarta colocação na tabela do Brasileirão, com 61 pontos. A atual passagem do comandante pelo clube das Laranjeiras registra um aproveitamento de 63,4%, com 23 vitórias, nove empates e nove derrotas, além de 77 gols marcados e outros 46 sofridos.