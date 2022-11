Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Artilheiro do futebol brasileiro na temporada, o atacante Germán Cano, de 34 anos, participou de uma live com o jornal argentino "Olé". O jogador afirmou que vive seu melhor momento na carreira em 2022 e disse que não se vê voltando a atuar no futebol do seu país.

"No futebol muitas coisas podem acontecer. Hoje estou feliz, tranquilo aqui no Fluminense e não me vejo jogando na Argentina. Minha família está aqui, tranquila e desfrutando do Rio. Estamos muito felizes no Rio, isso me deixa tranquilo para que as coisas no gramado saiam muito bem. Sem dúvidas estou no meu melhor momento. A verdade é que estou muito ambientado. Cada vez que entro em campo eu aproveito muito", disse o atacante.

Questionado sobre a rivalidade no futebol carioca, Cano afirmou que não é como na Argentina. O atacante do Fluminense afirmou que é assediado por torcedores de equipes rivais do Tricolor.

"Aqui é muito diferente. O que me tocou viver aqui é essa tranquilidade. Aqui torcedores do Flamengo me pedem fotos. Creio que essa rivalidade é maior na Argentina. É muito lindo ter este reconhecimento, o carinho, nas redes sociais, no campo... Vem gente do Flamengo, do Botafogo... me pedir foto. Sempre tratei a todos com o respeito que merecem. Para mim é muito lindo", disse.