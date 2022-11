Mário Bittencourt disputa reeleição no Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 03/11/2022 09:00

Classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2023, o Fluminense já começa a olhar para 2023. Em meio a eleição presidencial que acontecerá neste mês, a diretoria tricolor já se movimenta para renovar os contratos expirantes, estender vínculos e avalia nomes para reforçar o elenco na próxima temporada.

Nos últimos dias, o Fluminense iniciou conversas para renovar os contratos de Paulo Henrique Ganso e Germán Cano, além de encaminhar a renovação com o técnico Fernando Diniz. O meia e o atacante têm contratos até fim de 2023, enquanto o treinador tem vínculo se encerrando no final deste ano.

Além disso, o Fluminense tem quatro jogadores em fim de contrato: o zagueiro Matheus Ferraz, o lateral Pineida, o volante Wellington e o meia Nathan. É provável que nenhum dos nomes permaneça para 2023. Já o goleiro Fábio, que tem vínculo até o fim do ano, renovou após ativar uma cláusula contratual.

Nathan tem o caso mais complicado. Emprestado pelo Atlético-MG, o meia tem a aprovação do técnico Fernando Diniz para permanecer em 2023, mas o valor fixo de compra previsto no contrato é acima das expectativas do Fluminense (cerca de R$ 26 milhões). Já o lateral Pineida, emprestado pelo Barcelona de Guayaquil-EQU, está fora dos planos.

Já Wellington e Matheus Ferraz não devem seguir no clube. O volante é um dos nomes mais criticados pela torcida e só permaneceu neste ano após ativar uma cláusula contratual no ano anterior. O zagueiro, por sua vez, deve estender o vínculo apenas para terminar o tratamento de uma lesão e, depois, pretende encerrar a carreira. Ele, inclusive, já fez curso de treinador na CBF neste ano.

Reforços na mira

No lançamento da candidatura para disputar a presidência do Fluminense, o mandatário Mário Bittencourt, que tentará a reeleição, falou em até quatro reforços e prometeu um "time parrudo" para disputar a Libertadores. E alguns nomes já começaram a circular nos bastidores das Laranjeiras.

A lateral esquerda será uma das prioridades do Fluminense para 2023. Neste ano, o clube contratou Cristiano em definitivo e Pineida por empréstimo, mas nenhum deles convenceram. Nomes como Yago Felipe, Caio Paulista e Calegari foram improvisados na posição sob o comando de Fernando Diniz.

Um nome que ganhou força nos bastidores é do lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo. O jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim deste ano e foi um pedido de Fernando Diniz. Porém, embora ele tenha vontade de trabalhar novamente com Diniz, ainda aguarda o clube paulista para tratar uma renovação e tem o desejo de permanecer.

Além de Reinaldo, outros nomes que já ventilaram nos bastidores são de Juninho Capixaba, emprestado pelo Grêmio ao Fortaleza, e de Matheus Bidu, que pertence ao Guarani e atualmente joga no Cruzeiro. Por fim, outro nome ventilado mas que é praticamente descartado é do atacante Keno. O jogador tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2023, mas os mineiros só aceitam negociá-lo em definitivo.

Alvos do exterior

Além de reforçar o time, o Fluminense tem a preocupação em segurar os destaques da temporada. Por isso, o clube já iniciou a tratar das renovações de Ganso e Cano. Porém, nomes como Nino, André e Jhon Arias valorizaram neste ano e são observados por clubes do exterior.

O zagueiro, que está na pré-lista do técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022, quase deixou o Fluminense no início deste ano, mas a negociação com o Tigres, do México, melou. O defensor, de 25 anos, continua sendo observado e pode receber uma nova investida na próxima janela.

André, por sua vez, é o nome mais promissor do elenco. Também na pré-lista do técnico Tite para a Copa do Mundo, o volante de 21 anos é observado por clubes da Espanha, Inglaterra, França, Itália e Holanda, mas o Fluminense ainda não recebeu nenhuma oferta pelo jovem.

O caso que mais deve causar dor de cabeça ao Fluminense é do meia Jhon Arias. O colombiano, de 25 anos, tem 16 gols e 16 assistências na temporada, sendo o segundo artilheiro e o maior garçom do time. O jogador está na mira do Sporting, de Portugal.