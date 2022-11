Show vai durar cerca de uma hora - Foto: Divulgação/Fluminense

Show vai durar cerca de uma horaFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 03/11/2022 19:36

O Fluminense preparou uma série de atrações para os torcedores antes da partida contra o São Paulo, que acontece neste sábado, às 16h30. Dentre elas, a principal surpresa é a apresentação do Grupo Bokaloka na parte interna do Setor Sul do Maracanã, a partir das 15h.

O show de pagode irá durar cerca de uma hora. Na sequência, um DJ fará o esquenta até o horário do jogo. Além disso, o clube informou que também acontecerá a “Coletiva Tricolor” - nela, os torcedores poderão simular uma entrevista e tirar fotos com o backdrop ao fundo. Ainda haverá atração para as crianças, como pintura facial, distribuição de algodão doce e de balões coloridos e brinquedos (no caso, pula-pula, chute a gol e pênalti play).

Quem ficar no Setor Leste Inferior também poderá aproveitar experiências. Lá, a atração será uma cabine de fotos 360º, em parceria com a AME, patrocinadora do Maracanã. Para as crianças, terá brinquedos (pula-pula, castelo de bolinhas e sinuca humana), pintura facial e distribuição de balões coloridos.

Já as crianças que forem no Setor Maracanã Mais terão acesso a brinquedos (pula-pula, castelo de bolinhas e totó inflável) pintura facial e distribuição de balões coloridos.

POSTURA DO FLUMINENSE NÃO É NOVIDADE

Vale lembrar que, ao longo dos últimos meses, o clube tem promovido atrações para a torcida nos jogos que acontecem no Maracanã. Em nota, o Fluminense ressaltou que estas ações têm o objetivo de proporcionar aos torcedores "uma experiência cada vez mais completa no estádio, com shows e serviços que vão bem além dos 90 minutos de bola rolando dentro das quatro linhas".