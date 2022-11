John Kennedy - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 04/11/2022 16:21

Rio - Considerado uma das maiores promessa de Xerém, o atacante do Fluminense, John Kennedy, de 20 anos, não teve em 2022 o aproveitamento esperado. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o direto executivo Paulo Angioni deu detalhes da situação do jovem artilheiro.

"O John Kennedy é um caso literalmente à parte de tudo. A gente tem hoje uma preocupação muito grande porque ele é uma pessoa que tem oscilado muito. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender esse processo, mas é difícil de ser entendido até por nós mesmos. O John Kennedy tem que compreender se quer ser jogador de futebol. O momento dele hoje é uma opção de vida. O que ele quer? Ser atleta ou um homem que não tem esse compromisso? Não tendo esse compromisso com certeza perde espaço. Ele é tratado como um caso especial por todas as intercorrências, por tudo que já foi construído por ele, tudo aquilo que a gente ofertou, entendeu? E ele está buscando essa compreensão. A gente aguarda que ele tenha essa compreensão o mais rápido possível", disse.

Por conta de problemas de indisciplina, o atacante acabou não sendo muito utilizado por Fernando Diniz. No ano que vem, ele não poderá mais atuar na equipe sub-20 porque terá estourado a idade. Será uma temporada de definição para John Kennedy.

"Chance a gente dá sempre. Até porque antes de qualquer coisa somos muito ligados à área humana. Agora ele tem que ficar aqui, e a gente vai ver a qualidade de aproveitamento dele. Ele já tem ciência de tudo que acontece com ele, porque a gente joga muito direto. Falamos muito diretamente", afirmou.