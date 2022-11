Germán Cano - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 04/11/2022 14:30

Rio - Em grande fase, o atacante Germán Cano, de 34 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem, mas o Tricolor já o procurou para ampliar o vínculo. Em entrevista coletiva, o argentino admitiu os contato e voltou a reafirmar seu desejo de continuar muito tempo vestindo a camisa do clube carioca.

"A gente já tem conversa (sobre renovação de contrato), mas nada ainda fechado. Todo mundo sabe a importância que o Fluminense tem para mim. Espero poder ficar até muito mais tempo, estou muito feliz, aproveitando esse momento", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de receber uma oportunidade na seleção argentina, Cano afirmou que não alimenta muitas esperanças. Ele reforçou o desejo de seguir vivendo um bom momento no Fluminense.

"Acho que não participei do processo da seleção argentina. Tem muitos jogadores na Europa, a maioria. O que eu posso fazer é o melhor pelo Fluminense, não tenho controle sobre ser chamado. Eu entrego tudo, a gente sabe que o futebol muda muito. Mas, se não fui chamado, não tem problema. Estou feliz aqui e quero continuar sendo feliz", finalizou.