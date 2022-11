Fernando Diniz repetirá a escalação da vitória sobre o Ceará, no Castelão - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 04/11/2022 17:48

Rio - Já classificado para a Libertadores, o Fluminense busca uma premiação mais robusta no Brasileirão. Após vencer o Ceará por 1 a 0, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo neste sábado (5), às 16h30, contra o São Paulo, pela 36ª rodada da competição.

Para o duelo contra o São Paulo, que ainda sonha com uma vaga na Libertadores, o Fluminense não deve ter novidades. Ainda sem Calegari à disposição, a tendência é que o técnico Fernando Diniz repita a escalação que entrou em campo na vitória sobre o Ceará, de acordo com o "ge".

Sendo assim, a provável escalação do Fluminense deve ser: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.

O volante Felipe Melo volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada anterior, mas ficará no banco. Por outro lado, Fábio, Yago, Ganso, Cano e Arias são os titulares que estão pendurados. David Braz, David Duarte, Wellington, Matheus Martins e Willian também possuem dois amarelos cada.

Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a partida contra o São Paulo. Este será o penúltimo jogo do Fluminense no Maracanã em 2022. O Tricolor fará sua despedida da torcida no ano na próxima quarta-feira, dia 9, às 19h, contra o Goiás.