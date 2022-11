Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 04/11/2022 12:26

Rio - Com seus principais objetivos no Brasileirão alcançados, o Fluminense já teria se volta para o planejamento para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "UOL", o clube carioca teria proposto uma renovação contratual ao treinador Fernando Diniz de dois anos, com uma ampliação automática que levaria o técnico a ficar até 2025.

O treinador, de 48 anos, chegou no Fluminense no meio da temporada para sua segunda passagem. Com ele, o Tricolor foi bastante elogiado sendo inclusive chamado por muitos de "melhor futebol do Brasil". Apesar disso, o clube carioca não conseguiu ser campeão no segundo semestre.

No total, Diniz dirigiu o clube carioca em 41 partidas, com 23 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O treinador deseja permanecer no comando do Fluminense e uma renovação contratual deverá acontecer em breve.