Publicado 05/11/2022 10:00 | Atualizado 05/11/2022 10:17

Rio - Jogador do Fluminense desde 2019, Yago Felipe viveu uma verdadeira montanha russa de emoções na temporada atual. Titular no começo do ano, o volante perdeu espaço, chegou a ficar sem jogar por meses, e agora na reta final emplacou uma sequência como titular e irá terminar o ano em alta com a camisa tricolor.

Titular absoluto com Abel Braga, Yago Felipe acabou perdendo espaço com a chegada de Fernando Diniz. Nos primeiros jogos do treinador, o jogador chegou a atuar como titular, depois foi improvisado na lateral direita e acabou preterido. O volante chegou a ficar um mês em meio sem entrar em campo, entre junho e julho.

Utilizado em alguns poucos jogos, Yago Felipe só voltou a ser titular em uma partida em setembro, na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileiro. Porém, retomou a sequência entre a equipe principal a partir do jogo contra o Avaí, no dia 16 de outubro. A partir dali foram quatro jogos seguidos começando como titular. E o retrospecto foi positivo: três vitórias e um empate.

No total, Yago Felipe entrou em campo em 42 jogos e deu cinco assistências. O jogador, de 27 anos, renovou o seu contrato com o Fluminense no meio da temporada e tem vínculo com o clube carioca até o fim da temporada de 2024.