Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 06/11/2022 13:50 | Atualizado 06/11/2022 14:15

Rio - O Fluminense ainda não oficializou a renovação de contrato com Fernando Diniz, mas a temporada de 2023 já é planejada com o treinador. Após a vitória sobre o São Paulo, o técnico deixou escapar que já sabe como será o planejamento do Tricolor para o ano que vem e se incluiu na busca por reforços e metas.

"Não vamos contratar muitos jogadores, até porque o orçamento é enxuto. Eu não gosto de contratar muitos jogadores. Vamos ser criteriosos, fazer contratações pontuais. Queremos desenvolver quem está aqui e também aproveitar os garotos que vêm de Xerém, porque temos muitos atletas de potencial", afirmou.

O Fluminense ofereceu um novo contrato de dois anos para o treinador que deverá aceitar a proposta do clube carioca. Fernando Diniz se sente muito feliz com o clima no Tricolor e principalmente pela relação com os torcedores que gritaram seu nome durante a vitória sobre o São Paulo no último sábado.

O técnico, de 48 anos, assumiu o comando do Fluminense no meio da temporada e garantiu com três rodadas de antecedência a classificação do clube carioca para a fase de grupos da Liberadores. Nas últimas rodadas, o Tricolor irá buscar a melhor colocação possível.