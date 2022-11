Germán Cano - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 05/11/2022 19:30

Rio - Germán Cano foi o grande nome da vitória do Fluminense. Autor de três gols, ele decidiu para os cariocas contra o São Paulo. Ao fim do jogo, o argentino fez uma análise sobre a partida e comemorou seu primeiro hat-trick com a camisa do clube das Laranjeiras.

"No primeiro tempo, o goleiro deles foi muito bem, mas nós conseguimos ir muito bem no segundo tempo e consegui fazer pela primeira vez três gols no Fluminense. Quero agradecer meus companheiros que me ajudaram bastante", afirmou.

Questionado sobre o motivo que o faz viver uma grande temporada, com 42 gols, sua maior marca na carreira, Cano destacou a intensidade da equipe de Fernando Diniz.

"Nossa equipe sempre acredita bastante nas partidas, é um jogo de muita intensidade. É isso que faz a gente buscar os resultados e viver grandes momentos", disse.