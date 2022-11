Germán Cano marcou três e chegou aos 42 gols na temporada - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Germán Cano marcou três e chegou aos 42 gols na temporadaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 05/11/2022 20:02

Após a vitória do Fluminense por 3 a 1 contra o São Paulo com três gols de Germán Cano, a coletiva de imprensa do treinador Fernando Diniz foi marcada por perguntas envolvendo o artilheiro argentino. E o técnico foi só elogios ao goleador.

Diniz foi categórico ao falar sobre a temporada marcante de Germán Cano, que chegou aos 42 gols feitos em 2022, como 'brilhante'. Além disso, ele também afirmou que caso ele estivesse atuando na liga argentina, o jogador seria uma opção para a disputa da Copa do Mundo.

"O Cano poderia (jogar a Copa do Mundo), pelo número de gols que faz, a maneira que se entrega. É um jogador muito comprometido. Talvez, se estivesse jogando na Argentina, seria um nome. Porque está fazendo uma temporada brilhante", afirmou.

O treinador também falou sobre o trabalho de construção da equipe tricolor, principal fator para os 42 gols de Cano na temporada. Além disso, Diniz também afirmou que o atacante está se tornando um atacante mais completo.

"O Cano faz os gols como consequência de um trabalho que a gente faz. Às vezes ele fica longe da área, ajuda na marcação. Mas falo para ele que isso não vai tirar chance de fazer os gols, pelo contrário, porque ele fica mais integrado com o time para a hora de concluir em gol. Ele sempre fez muitos gols, mas a performance dele vem melhorando conosco, está um jogador mais completo", encerrou.