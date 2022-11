Alexsander, de 19 anos, estreou como profissional pelo Fluminense na vitória diante do São Paulo, sábado (5), no Maracanã - Mailson Santana/Fluminense FC

Alexsander, de 19 anos, estreou como profissional pelo Fluminense na vitória diante do São Paulo, sábado (5), no Maracanã Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 06/11/2022 15:45

Rio - A vitória sobre o São Paulo por 3 a 1, no sábado (5), no Maracanã, foi especial para o meia Alexsander. O jovem, de 19 anos, entrou em campo no segundo tempo e jogou pela primeira vez como profissional pelo Fluminense.

O Moleque de Xerém mostrou personalidade. Alexsander foi improvisado na lateral-esquerda. Na primeira participação como profissional, acertou um belo chute da entrada da área, que gerou o rebote do gol de empate, marcado por Cano.

"É um momento de muita emoção. Quando o (Fernando) Diniz me chamou para entrar, no intervalo, passou um filme na minha cabeça. O coração disparou, foi uma sensação incrível. Estrear pelo Fluminense, clube onde tudo começou, onde passei a minha vida toda, é motivo de muita alegria e emoção", afirmou.

Alexsander é volante de origem. Desde que André subiu para o profissional, o jovem ganhou destaque e se firmou na posição. Em 2022, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No segundo semestre deste ano, foi integrado ao time principal para ser observado por Fernando Diniz.

O jovem atleta tricolor já estava sendo relacionado para as partidas com frequência, mas ainda não tinha recebido a oportunidade de estrear. Alexsander entrou no intervalo da partida contra o São Paulo e foi importante para a vitória de virada do Fluminense, por 3 a 1, diante de 41 mil tricolores no Maracanã.

"Ele só falou para que eu ficasse tranquilo e que fizesse no jogo o que eu vinha fazendo nos treinamentos, que assim as coisas iriam acontecer. Pediu para que eu jogasse solto, leve e sem medo de errar. Sou muito grato a ele por isso, pela confiança que ele tem em mim e por ter me tranquilizado. Logo no primeiro minuto já saí para comemorar, foi incrível", disse.

Com a vitória sobre o São Paulo, o Fluminense chegou a 64 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação do Brasileirão. Com a vaga garantida na Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima quarta-feira, dia 9, contra o Goiás, às 19h, no Maracanã, pela 37ª rodada. Será a despedida do Tricolor diante da sua torcida na temporada.