John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 08/11/2022 12:32

Rio - Afastado do elenco profissional do Fluminense em setembro por indisciplina, John Kennedy voltou a criar problemas, desta vez no sub-23, ao discutir com o técnico Cadu Antunes. Segundo o jornalista Victor Lessa, o atacante recebeu uma advertência.

John Kennedy já teve sua atenção chamada por várias pessoas do Fluminense. O diretor executivo do clube, Paulo Angioni conversou duramente com o atacante, e perguntou seu objetivo pessoal e profissional. Depois disso, o jogador teria aceitado colaborar. Contudo, no dia seguinte, teve uma discussão áspera e desrespeitosa com o técnico do time sub-23, Cadu Antunes, e foi advertido por escrito.

Ainda segundo o jornalista, uma pessoa próxima disse que até Fernando Diniz, treinador que é formado em psicologia e que nunca desistiu de ninguém, já está abdicando de tentar melhorar o jovem de 20 anos.

John Kennedy tem contrato com o Fluminense até 2025. A partir de maio do ano que vem, o jogador completará 21 anos e não poderá mais retornar ao sub-20.