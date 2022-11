Torcida do Fluminense teve algumas alegrias no Maracanã em 2022 - FOTO: MARINA GARCIA// FLUMINENSE FC

Publicado 08/11/2022 10:00

Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Fluminense agora tem o objetivo de terminar em segundo lugar no Brasileirão. Para isso, precisa vencer o Goiás na quarta-feira, às 19h, no último jogo no Maracanã em 2022. Além disso, um resultado positivo coroaria uma temporada especial do Tricolor no estádio.

Foi no Maracanã que o Fluminense acabou com um jejum de 10 anos sem um título relevante, ao superar o rival Flamengo (vitória por 2 a 0 e empate em 1 a 1) na final do Campeonato Carioca.



O estádio também foi palco de um dos grandes momentos de 2022, no último gol de Fred antes da aposentadoria, na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, numa catarse coletiva. Na partida seguinte, na despedida do ídolo tricolor, 63.707 pessoas estiveram presentes no 2 a 1 sobre o Ceará, no melhor público do Fluminense desde a reforma do Maracanã (a partir de 2013).



Nem tudo foi alegria, afinal, nos momentos difíceis, após eliminações na pré-Libertadores e na Copa do Brasil, houve muitas vaias a jogadores. Num dos piores momentos sob o comando de Fernando Diniz, os gritos de olé da própria torcida, na derrota por 2 a 0 para o América-MG, deixaram o goleiro Fábio indignado.



Mas no geral, o balanço de 2022 do Fluminense no Maracanã é altamente positivo. Afinal, além do título carioca, o aproveitamento é de 64,2%, com 15 vitórias, sete empates e apenas cinco derrotas em 27 partidas. Foram 52 gols marcados e 30 sofridos.