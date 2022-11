Pedro Raul está na mira de diversos clubes brasileiros - Divulgação/Goiás F.C.

Publicado 08/11/2022 19:35

Rio - Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro Raul, do Goiás, está na mira de alguns clubes brasileiros e chegou a ser especulado recentemente no Fluminense. No entanto, segundo o jornalista Gabriel Amaral, a diretoria do Tricolor sequer entrou em contato para abrir negociações com o destaque do Brasileirão.

Ainda segundo o comunicador, nenhum clube brasileiro chegou a enviar uma proposta oficial. Apenas sondagens foram realizadas. O jogador, que pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão, tem contrato de empréstimo com o Goiás até o final deste ano. O vínculo com o clube asiático termina em dezembro de 2024.

Pedro Raul é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols marcados, seis a menos que Germán Cano, do próprio Fluminense. Em sua carreira, o atacante, cria da base do Cruzeiro-RS, também defendeu o Botafogo, o Atlético-GO, o FC Juárez (México) e o Vitória SC (Portugal).