Gabriel Teixeira está emprestado pelo Fluminense - FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Gabriel Teixeira está emprestado pelo Fluminense FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Publicado 08/11/2022 17:31

Rio - Emprestado ao Grêmio pelo Fluminense, o atacante Gabriel Teixeira ainda tem seu futuro indefinido para 2023. O clube gaúcho tem interesse na permanência do jogador, mas considera o valor para uma compra definitiva alta e pode tentar um novo empréstimo junto ao Tricolor. A informação é da Rádio Gaúcha.

Como os dois clubes têm eleições nas próximas semanas, a tendência é que a negociação se arraste até o fim do ano. Pelo vínculo atual, o Grêmio tem a preferência da compra e teria que desembolsar R$ 9 milhões para ter o atleta em definitivo.

Há ainda a possibilidade de uma dívida do Fluminense com o Grêmio por conta do Clube dos Treze facilitar a negociação. O montante total ultrapassa R$ 6 milhões.

Na atual temporada, Gabriel Teixeira disputou 33 partidas. Foram cinco gols marcados e seis assistências pelo clube gaúcho.