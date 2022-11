Lorenzo Faravelli - Divulgação

Lorenzo FaravelliDivulgação

Publicado 08/11/2022 14:39

Rio - Já garantido na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense começa a se planejar para 2023. De acordo com o site "Netflu", meia Lorenzo Faravelli, de 29 anos, do Independiente Del Valle (EQU), foi oferecido ao Tricolor, que analisa uma possível contratação.

Faravelli foi um dos destaques do Del Valle na temporada, sendo peça importante no título da Copa Sul-Americana. O argentino, inclusive, marcou um gol e deu uma assistência na decisão contra o São Paulo, em Córdoba. Ele tem contrato com o time equatoriano apenas até o fim deste ano.

Na atual temporada, Faravelli disputou 33 jogos pelo Del Valle, sendo 28 deles como titular. O meia marcou oito gols e deu três assistências neste período.