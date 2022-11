Cano marcou três vezes e foi o destaque do Fluminense na vitória sobre o São Paulo - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 07/11/2022 17:07

Rio - O Fluminense vive uma temporada especial em 2022. Com direito ao título carioca e a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras atingiu a marca de 41 vitórias no ano e igualou o seu recorde de vitórias neste século, alcançados em 2002 e 2012.

O time comandado por Fernando Diniz terá mais duas oportunidades para superar a marca e se isolar como a temporada mais vitoriosa do clube no século. O Fluminense enfrenta o Goiás, quarta-feira (9), e o Red Bull Bragantino, domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro.

A vitória sobre o São Paulo por 3 a 1, no último sábado (5), no Maracanã, também fez o Fluminense igualar a campanha do Brasileirão de 2020, quando terminou com 64 pontos. As duas campanhas são as melhores desde a conquista do tetracampeonato em 2012.

Em 2022, o Fluminense já entrou em campo 69 vezes e conquistou 41 vitórias. O aproveitamento da equipe é de 65,7%. Na temporada, o Tricolor disputou o Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

Em terceiro lugar no Brasileirão com 64 pontos, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 19h, contra o Goiás, no Maracanã, pela 37ª rodada. O jogo marcará a despedida da torcida na temporada. O Tricolor fecha o ano diante do Bragantino, domingo (13), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid.

Temporadas com mais vitória no século:

1º lugar - 2002, 2012 e 2022: 41 vitórias

2º lugar - 2005 e 2021: 37 vitórias

3º lugar - 2010: 36 vitórias

4º lugar - 2011: 34 vitórias

5º lugar - 2001 e 2008: 31 vitórias