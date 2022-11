Acidente envolvendo um colaborador ocorreu na sede das Laranjeiras - Marina Garcia/Fluminense F.C.

Publicado 08/11/2022 21:40

Na noite desta terça-feira, o Fluminense informou que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) atendeu a solicitação do clube e designará um promotor para acompanhar as eleições que definirão o presidente, vice-presidente e os integrantes do conselho deliberativo do Tricolor. Essa iniciativa, de acordo com o Flu, visa trazer maior transparência, lisura e segurança jurídica à votação.

A presença de um promotor de Justiça no pleito foi decidida em reunião, na sede do MPRJ, com: o procurador-geral de Justiça em exercício, Antonio José Campos Moreira; o chefe de gabinete, David Francisco de Faria; o vice-presidente de Interesses Legais do Fluminense, Heraldo Iunes; e a diretora jurídica, Roberta Fernandes.

"Vamos atender à solicitação com o maior prazer, de maneira a conferir a maior transparência e maior lisura possível. Um promotor será designado para estar presente no dia da votação e acompanhar todo transcorrer do processo eleitoral", disse Antonio José Campos Moreira, ao site oficial do clube.

Vale lembrar que a eleição está marcada para o dia 26 de novembro deste ano e conta com quatro pré-candidatos: Mário Bittencourt, que tentará a reeleição, Ademar Arrais, Marcelo Souto e Rafael Rolim.

“Essa presença dá ao clube a grande oportunidade de ter um processo com transparência e lisura, com uma segurança jurídica e estabilidade a todos aqueles que lá votam. Tanto isso é verdade que o Fluminense, com a presença do Ministério Público, nunca teve uma eleição questionada. Então, a presença do MPRJ nos dá a garantia de que, mais uma vez, o pleito do Fluminense ocorrerá dentro da normalidade que lhe é comum”, afirmou Heraldo Iunes, também ao site oficial do clube.