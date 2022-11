Thalita Souza - Divulgação

Publicado 09/11/2022 10:30 | Atualizado 09/11/2022 10:30

Rio - Thalita Souza ganhou o título de musa do Fluminense 2023 pelo Bela do Esporte. A modelo conta que é fanática pelo time e sempre gostou de futebol. Ela até já se envolveu com um jogador.



"Não quero falar quem é. Até mesmo porque não se transformou em namoro. Ele é bem famoso e gato", conta Thalita, que já havia recebido o título de musa do Fluminense 2022.