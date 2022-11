Ganso conta com o apoio da torcida para despedida do Fluminense no Maracanã nesta temporada - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 09/11/2022 13:23

Em busca do segundo lugar do Brasileirão, o Fluminense precisa vencer o Goiás, nesta quarta-feira às 19h, para chegar à última rodada com chances de ultrapassar o Internacional, que venceu o São Paulo. Para isso, Ganso conta com o apoio da torcida tricolor na última partida do time no Maracanã em 2022.



"Gostaria de convidar a torcida para estar ao nosso lado, afinal, é o nosso último jogo no Maracanã na temporada. Quer os torcedores no apoiem, pois, quando eles estão ao nosso lado, o ambiente é diferente, tudo fica mais favorável para o Fluminense. Juntos somos mais fortes", disse o camisa 10 tricolor.



O estádio é uma das forças do Fluminense em 2022. Além do título carioca após 10 anos, o aproveitamento no Maracanã é de 64,2%, com 15 vitórias, sete empates e apenas cinco derrotas em 27 partidas. Foram 52 gols marcados e 30 sofridos.

Até o início da manhã desta quarta-feira, mais de 31 mil ingressos foram vendidos para o duelo com o Goiás.