A venda é exclusiva nas lojas oficiais do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Publicado 09/11/2022 16:38

O Fluminense preparou uma novidade especial para os torcedores aliarem a paixão pelo Tricolor ao apoio à Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Na última terça-feira, o clube lançou uma linha de produtos para o Mundial do Catar, que começará já no dia 20 de novembro.

O catálogo conta com camisas, copos, squeezes, canecas e cordões para copos. Todos os produtos estão nas cores verde, amarela ou azul e fazem alusão ao Fluminense.