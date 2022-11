Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 09/11/2022 - Maracanã - Campeonato Brasileiro, 37a. Rodada Jogo Fluminense x Goiás. - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 09/11/2022 - Maracanã - Campeonato Brasileiro, 37a. Rodada Jogo Fluminense x Goiás. MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 09/11/2022 20:56

O Fluminense se despediu do seu torcedor com vitória. Nesta quarta-feira, o Tricolor bateu o Goiás por 3 a 0 no Maracanã, em partida válida pela penúltima rodada do Brasileirão. Depois de tanto pressionar o Esmeraldino, o Flu conseguiu mais três pontos na tabela com gols de Cano, Alan e Michel Araújo.

Com os resultado, Tricolor chegou aos 67 pontos e subiu para a terceira colocação. Dessa forma, caso vença na próxima rodada e o Inter perca, o time termina a competição com o vice-campeonato.

Agora, as duas equipes viram a chave para a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense se despede da competição no domingo, às 19h, contra o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid. Já o Goiás recebe o São Paulo no mesmo dia e horário, mas no Estádio Hailé Pinheiro.

O JOGO

O Fluminense foi melhor do que o Goiás durante todo o primeiro tempo. Como a torcida já se acostumou a ver, o Tricolor ditou o ritmo do jogo e envolveu o Esmeraldino com os toques de bola. Em determinado momento, o Flu chegou a ter quase 90% da posse de bola. Apesar desse domínio, o time de Fernando Diniz não conseguiu balançar as redes do adversário.

O Goiás, por sua vez, conseguiu criar apenas duas chances reais de gol - ambas com o artilheiro Pedro Raul. Na primeira, o atacante fez boa jogada individual, limpou a marcação de Nino, mas pegou mal na bola e finalizou para fora. Na segunda, embora tenha calibrado o pé, Fábio estava bem posicionado e fez a defesa sem dar rebote.

Na etapa complementar, o Tricolor viu o Goiás voltar com uma outra postura e passar perto de abrir o placar numa cabeçada de Pedro Raul logo no segundo minuto. Entretanto, essa melhora foi freada logo aos cinco minutos. Isso porque Dadá Belmonte levou o segundo cartão amarelo após falta em Ganso. Ele, consequentemente, foi expulso e deixou o Esmeraldino com um a menos.

Pouco tempo depois, Diniz fez um movimentado que já é bem conhecido pela torcida: tirou um zagueiro e colocou um homem de frente. No jogo desta noite, colocou Nathan na vaga de Manoel.

Nesse cenário, depois de tanto pressionar, o Flu finalmente conseguiu furar a defesa esmeraldina. Aos 32 minutos, Matheus Martins cruzou na medida para Cano, que até então tinha aparecido pouco na partida. Na primeira grande oportunidade que teve, não desperdiçou: cabeceou para balançar as redes da meta defendida por Tadeu.

Cinco minutos depois, o Tricolor ampliou a vantagem. Michel Araújo cruzou rasteiro para Alan, que havia entrado há pouco tempo. O centroavante deu um leve toque na bola para vencer Tadeu e fazer o segundo do Fluminense.

Aos 44, a equipe de Fernando Diniz fechou a conta. Matheus Martins, mais uma vez, cruzou rasteiro para Michael Araújo, que apareceu livre na área e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Goiás



Data e Hora: 09/11/2022, às 19h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Cartões amarelos: Paulo Henrique Ganso, Fernando Diniz e Samuel Xavier (FLU) / Pedro Raul (GOI)

Cartões vermelhos: Dadá Belmonte e Fellipe Bastos (GOI)

Gols: Cano (1-0)(32'/2ºT) / Alan (2-0)(37'/2ºT) / Michel Araújo (3-0)(44'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Nathan, 11'/2ºT) e Alexsander; André, Yago Felipe (Matheus Martins, Intervalo), Martinelli (Alan, 31'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Felipe Melo, 36'/2ºT); Jhon Arias e Germán Cano (Michel Araújo, 36'/2ºT).

GOIÁS (Técnico: Jair Ventura)

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio (Fellipe Bastos, Intervalo); Auremir (Marquinhos Gabriel, 34'/2ºT), Matheus Sales, Diego e Dadá Belmonte; Luan Dias (Apodi, Intervalo) e Pedro Raul (Nicolas, 34'/2ºT).