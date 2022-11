Michel Araújo entre Matheus Martins e Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/11/2022 15:26 | Atualizado 10/11/2022 15:26

Rio - De volta ao Fluminense no segundo semestre, Michel Araújo atuou muito pouco sob o comando de Fernando Diniz. No entanto, seu período em campo já foi o suficiente para o uruguaio conseguir superar suas participações diretas em gols da sua primeira passagem em 2020 e 2021 pelo clube carioca.

No total, Michel Araújo, de 26 anos, atuou em nove partidas, tendo no total apenas 68 minutos em campo. Esse pouco tempo foi suficiente para o uruguaio fazer dois gols e dar três assistências com a camisa do Fluminense.

Em 2020, quando foi titular do Fluminense durante boa parte da temporada, o jogador entrou em campo em 40 oportunidades em jogos oficiais e fez apenas um gol. Naquela ocasião, Michel Araújo não deu nenhuma assistência. No ano seguinte, o uruguaio jogou três vezes e não teve nenhuma participação direta para gol.

No meio de 2021, o jogador, de 26 anos, foi emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, e viveu bom momento no futebol do Oriente Médio. Após o fim do empréstimo, Michel retornou e recebeu muitos elogios de Diniz. A tendência é que no ano que vem tenha mais oportunidades.