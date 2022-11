Léo Pereira - Alan Deyvid/ACG

Léo PereiraAlan Deyvid/ACG

Publicado 10/11/2022 13:00

Um dos destaques do time do Atlético-GO nesta temporada, o atacante Léo Pereira teve seu nome especulado em times da Série A.



Segundo apurou a reportagem do iG Esporte, o Fluminense e o Bahia, recém promovido à primeira divisão, sondaram a situação do jogador de 22 anos. Clubes do futebol europeu também monitoram o ponta. Ele atuou em 66 jogos pelo Dragão neste ano, marcou cinco gols e distribuiu seis assistências.

Outra equipe que também se interessou em Léo Pereira foi o São Paulo. Em outubro, o Tricolor do Morumbi entrou em contato com o Dragão para entender as condições do negócio. O clube goiano, por sua vez, só pretende negociar o atleta em definitivo.

Com passagem pela base do Corinthians, Léo Pereira atuou no Grêmio emprestado pelo Ituano entre 2020 e 2021, mas teve o vínculo encerrado e foi adquirido no ano seguinte pelo Dragão. O Atlético tem 70% dos direitos econômicos de Pereira.

Em 2021, Léo chegou a ser integrado ao elenco profissional do tricolor gaúcho, onde fez 36 jogos e marcou cinco gols.