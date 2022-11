Jhon Arias fez 16 gols e deu 16 assistências na temporada pelo Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/11/2022 15:16

Rio - O Fluminense venceu o Goiás por 3 a 0 e, mais uma vez, Jhon Arias foi um dos destaques da equipe. Com 16 gols e 16 assistências, o colombiano ganhou protagonismo e, agora, precisa definir o futuro. Sobre o assunto, o camisa 21 desconversou.

O meia-atacante do Tricolor preferiu não cravar se fica ou não no clube. Para Arias, é cedo para afirmar e um possível retorno para 2023 pode depender, também, do resultado das eleições do clube.



"É cedo para falar. Não posso falar que vou ficar e nem que vou sair. Eu acho que tenho que focar em terminar o último jogo, acho que consegui uma boa média de gols e assistência e o foco é conseguir o vice-campeonato nesse último jogo contra o Bragantino", disse.

Jhon Arias tem contrato com o Fluminense até 2025 e, no momento, ganha cerca de 200 mil. O colombiano tem tudo para ser titular no último compromisso do Tricolor na temporada, que será diante do Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h (de Brasília).