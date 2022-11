Torcida do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 10/11/2022 16:56

O Fluminense divulgou as informações da venda de ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino, que acontece às 16h do domingo, no Nabi Abi Chedid. As entradas, que já podem ser adquiridas, custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (a meia).

A venda online é realizada no site futebolcard.com , e o acesso ao estádio será via QR Code. No dia da partida, se ainda houver disponibilidade, terá venda de ingressos para a torcida do Fluminense na Bilheteria 3 do Nabi Abi Chedid das 10h até os 15 minutos do segundo tempo.

PARA SÓCIOS



Em nota, o Flu informou que entrou em acordo com o Red Bull Bragantino e conseguiu uma carga de ingressos de cortesia para atender os sócios. São 50 entradas divididas da seguinte forma: 25 exclusivas para residentes do estado de São Paulo; e 25 disponíveis a sócios de todos os lugares do país. O resgate estará disponível nesta quinta-feira, a partir das 20h.

Os sócios de São Paulo podem resgatar um ingresso por 100 pontos no Programa de Experiências do Sócio Futebol. Já os sócios dos demais estados poderão resgatar um ingresso por 200 pontos também no Programa de Experiências do Sócio Futebol.

O passo a passo para saber como pegar o ingresso após o resgate é simples: basta clicar em “Resgatados” na aba “Experiências” do site nense.com.br e conferir todas as informações.

ACESSO DOS TRICOLORES AO ESTÁDIO



Os tricolores ficarão localizados no Setor Verde do Nabi Abi Chedid, com entrada pelo Portão 6 (acesso pela Rua Daniel Peluso). Os portões abrirão às 14h.

Para entrar no estádio, será necessário apresentar o e-ticket na catraca junto com documento de identidade com foto.

Para acessar o e-ticket, basta seguir este passo a passo:

- Baixe o app da FutebolCard;

- Localize seu ingresso no menu “Meus Pedidos”;

- Toque em “E-TICKET”, para que seu ingresso seja exibido;

- No dia do jogo, aproxime o código da leitora da catraca.