Nino, zagueiro do Fluminense, durante entrevistaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 11/11/2022 13:06

Rio - Com vaga já garantida na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense jogará a última rodada do Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, apenas para cumprir. No entanto, o zagueiro Nino garante que, internamente, há cobrança entre os jogadores para fechar a temporada com chave de ouro.

"Realmente é algo cobrado pelo professor, mas cobrado por todos jogadores também. Temos consciência de que fizemos uma ótima temporada e estamos empenhados em deixar uma última boa impressão para o nosso torcedor e para todos que acompanham e gostam do nosso trabalho. Conseguimos o objetivo de ir para Libertadores, mas como grupo sonhamos mais, e sabemos que cada jogo é importante para crescer como time", disse o capitão em entrevista coletiva nesta sexta, no CT Carlos Castilho.

Apesar de quase ter sido negociado com o Tigres-MEX no início deste ano, Nino garante que, neste momento, não pensa em deixar o Fluminense e que fará parte do projeto do clube para 2023.

"Tenho contrato até 2024, meu foco é totalmente no Fluminense. O presidente já falou em entrevista, e é verdade. Quando o negócio deu errado, ele me ligou para dar a notícia. Disse: "Não tem como mais, a negociação está encerrada, você se apresenta em janeiro". Minha resposta foi natural, que não tinha problema, sou muito feliz no Fluminense e motivado, é o espírito que tenho hoje, depois de uma temporada vitoriosa e com muitas expectativas para a próxima temporada", disse o camisa 33.

"Estou muito feliz aqui e o pensamento é todo aqui, por tudo que construímos e pelo que mostramos que somos capazes de construir ano que vem. Muito feliz também pelo nascimento da minha filha, eu quero estar perto e presenciar todos os momentos, então é um ótimo momento para estar aqui no Fluminense, feliz e pronto para a próxima temporada", completou.

Atualmente, o Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 67 pontos. O clube pode terminar o Brasileirão como vice-campeão, caso vença o Bragantino na última rodada e o Inter seja derrotado pelo campeão Palmeiras no Beira-Rio.