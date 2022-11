Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Fernando DinizMailson Santana / Fluminense

Publicado 11/11/2022 16:01

Rio - A lateral esquerda foi durante boa parte da temporada de 2022 a grande carência do Fluminense. Sem resolver o problema, o Tricolor já observa desde há algumas semanas um nome para reforçar o elenco para o ano que vem. No entanto, o bom rendimento de Alexsander nas últimas partidas do Brasileiro poderá reduzir o ímpeto do clube carioca na busca para um reforço para o setor. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A atuação do jovem, de 19 anos, nas partidas contra o São Paulo e Goiás, ambas no Maracanã, teriam impressionado Fernando Diniz. O jogador, que é volante de origem, mostrou um desempenho de especialista na posição que nenhuma das peças utilizadas pelo Fluminense na temporada conseguiu. Com isso, a contratação de um reforço deixou der ser prioridade absoluta no clube carioca.

Antes de Alexander, outros seis jogadores foram testados no setor. Os especialistas, Cristiano, Pineida e Marlon (este já deixou o clube, e os improvisados Yago Felipe, Caio Paulista e Calegari. Nenhum deles agradou tanto o torcedor do Fluminense quanto o volante revelado em Xerém.

Para o ano que vem, o Fluminense terá a permanência de Cristiano que tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024. Pineida será devolvido ao Barcelona, de Guyaquil. Yago já atua como titular no meio-campo, Calegari deverá continuar como opção na lateral direita e meio-campo e Caio Paulista poderá retornar a ser opção no ataque.